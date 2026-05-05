Ponte di Piave | parte il tour di Buso e ViviPonte nelle frazioni

È partito il tour di Buso e ViviPonte che coinvolge le frazioni di Negrisia e Levada. Durante gli incontri tematici, si discuterà di questioni legate all’agricoltura e all’ambiente. Gli eventi si svolgeranno in diverse località delle due frazioni, con partecipanti e relatori che affronteranno i temi proposti. Il programma prevede incontri pubblici aperti alla comunità locale.

? Cosa scoprirai Dove si terranno gli incontri tematici nelle frazioni di Negrisia e Levada?. Chi affronterà i temi dell'agricoltura e dell'ambiente durante il tour?. Come influiranno le decisioni del Comune sulla gestione delle zone rurali?. Quali programmi presenteranno i candidati per il benessere delle famiglie locali?.? In Breve Federico Caner affronta temi agricoli a Negrisia il 6 maggio alle 20.30.. Paola Roma tratta sport e sociale il 20 maggio alla Casa della Comunità.. Incontri tematici previsti a Levada il 7 maggio e Busco il 14 maggio.. Campagna elettorale conclusa il 22 maggio a Villa Faggiotto a Busco.. Martedì 5 maggio 2026, alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte di Piave: parte il tour di Buso e ViviPonte nelle frazioni Notizie correlate Elezioni comunali, Menchetti in tour nelle frazioni: "Giovi-Ponte alla Chiassa capitale del turismo lento"Il consigliere comunale (e candidato sindaco) ha incontrato i cittadini nell’appuntamento svoltosi mercoledì 18 febbraio al Cas di Giovi Il... Fauglia, Froli sfida la politica dei palazzi: via ai tour nelle frazioniLa lista civica guidata da Riccardo Froli ha avviato la propria strategia elettorale per le amministrative di Fauglia puntando sulla prossimità... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Collaborazione Ponte di Piave, ragazzi di seconda media sui passi di Francesco; Matteo Buso si candida a sindaco di Ponte di Piave: Continuità e nuove energie; Il Piave tra storia e leggenda; PONTE DI PIAVE | MIOTTO LANCIA LA SFIDA CON ‘CIVICA PER PONTE DI PIAVE’: VOLTIAMO PAGINA. PONTE DI PIAVE | TOMMASEO PONZETTA IN CAMPO CON ‘PONTE PER TUTTI’: «IL PAESE E’ FERMO»Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it Gianfranco Zamuner, scandagliate le rive del Piave fino al Ponte della Vittoria di San Donà: nessuna tracciaFOSSALTA DI PIAVE - Terzo giorno, ancora nulla. Il Piave non ha ancora restituito il corpo di Gianfranco Franco Zamuner, membro della famiglia che dal 1951 gestisce il ponte di barche tra Fossalta a ... ilgazzettino.it Si è spento nella sua casa di Ponte di Piave l’ex impiegato di Stefanel e appassionato ciclista. Aveva 60 anni e combatteva da tre anni contro un tumore. Il ricordo della moglie Elisabetta: «Non faceva trasparire il dolore» - facebook.com facebook