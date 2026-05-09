Ponte delle Grazie con urgenza E si proceda con la Circonvallazione
Un'interlocuzione tra il candidato sindaco e un rappresentante del Ministero dei Trasporti ha portato alla richiesta di interventi urgenti sul Ponte delle Grazie e alla ripresa dei lavori per la Circonvallazione di Faenza. La discussione riguarda i dossier infrastrutturali della città, con particolare attenzione alla necessità di interventi immediati e alla ripresa delle opere previste. La questione è stata posta durante un incontro con un funzionario del governo.
I dossier infrastrutturali di Faenza sono stati al centro di un’interlocuzione tra il candidato sindaco Gabriele Padovani e il Sottosegretario al Ministero dei Trasporti Antonio Iannone. A renderlo noto ieri è stato l’ufficio stampa locale di Fratelli d’Italia. Oggetto del dialogo tra i due esponenti politici sono stati "due dossier infrastrutturali di particolare rilievo per il territorio faentino – evidenziano da FdI –, il Ponte delle Grazie e la Circonvallazione Centro-Nord. L’interlocuzione è stata resa possibile grazie al ruolo di raccordo istituzionale svolto dalla senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi, che ha facilitato il confronto sui temi di maggiore urgenza per la città".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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