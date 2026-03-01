Lite sulle concessioni idroelettriche | arriva il no alle proroghe per i grandi produttori Si proceda con gare trasparenti
Il Comitato ha respinto le richieste di proroghe per le concessioni idroelettriche dei grandi produttori, sottolineando l’importanza di gare trasparenti. La questione riguarda le derivazioni idroelettriche in montagna e l’uso delle risorse naturali da parte delle grandi aziende energetiche. La decisione è stata comunicata oggi a Sondrio, in occasione di una riunione dedicata alla gestione delle derivazioni.
Sondrio, 1 marzo 2026 – Grandi Derivazioni Idroelettriche: il Comitato dice no a proroghe al ribasso, perché “la montagna non è un bancomat per i colossi dell’energia”. Il Comitato grande idroelettrico esprime una forte preoccupazione per la direzione che sta prendendo anche Regione Lombardia, con le voci sulla “quarta via”, l’ennesima proroga condizionata per i grandi produttori. Rinnovo concessioni: "Chiediamo lavoro e impianti sicuri" La dichiarazione di protesta “Nonostante il passaggio delle competenze alle Regioni nel 2019, la transizione verso gare trasparenti e competitive è paralizzata – dicono dal Comitato –. Il Governo continua a esitare, giustificando il blocco con la mancanza di reciprocità con gli altri Paesi UE. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Grandi derivazioni idroelettriche: "No a proroghe al ribasso"Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comitato del grande idroelettrico.
Leggi anche: Concessioni marittime a Napoli, stop proroghe dal 2026 servono le gare: sistema al bivio
Tutto quello che riguarda Lite.
Argomenti discussi: Lite sulle concessioni idroelettriche: arriva il no alle proroghe per i grandi produttori. Si proceda con gare trasparenti.
La cruciale battaglia idroelettrica che divide Lombardia e governoIl decreto Bollette va in direzione divergente rispetto all'accordo che il Pirellone ha raggiunto con produttori e consumatori di energia sull'energia prodotta dall'acqua. Resto fiducioso che venga c ... ilfoglio.it
Consiglio regionale, è scontro sulle concessioni idroelettricheSono in scadenza nel 2029 e la questione dell'iter per il loro rinnovo arriva in aula. Chieste informazioni al presidente Testolin sull'orientamento del governo nazionale ... rainews.it