La Provincia ha deciso di affidare un incarico tecnico specialistico entro due settimane riguardo al ponte tra Bertonico e Montodine. L’obiettivo è verificare le cause che hanno portato alla chiusura temporanea del ponte e valutare le possibili soluzioni per la riapertura. La decisione arriva in seguito alle recenti problematiche emerse nella struttura, che hanno determinato l’interdizione al traffico e richiesto interventi mirati.

Bertonico (Lodi), 9 maggio 2026 - Un incarico tecnico specialistico per accertare le cause del cedimento, verificare le condizioni di sicurezza del ponte e valutare la possibilità di una riapertura parziale della struttura, con transito regolato a senso unico alternato e possibili limitazioni ai mezzi pesanti. Sono i primi passi annunciati dal presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio, durante il tavolo istituzionale convocato questa mattina a Montodine per affrontare l’emergenza del ponte sull’Adda tra Bertonico e Montodine, lungo la provinciale 591. La chiusura del ponte sull’Adda, arriva l’appello dei sindaci di Bertonico e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte Bertonico-Montodine, la Provincia accelera: incarico tecnico entro due settimane per verifiche e riapertura

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