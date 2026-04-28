Chiuso il ponte sull’Adda tra Montodine e Bertonico | scatta la viabilità alternativa

Il ponte sull'Adda che collega Montodine e Bertonico è stato chiuso al traffico. La decisione è stata comunicata attraverso un'ordinanza dirigenziale pubblicata dalla Provincia di Lodi. La chiusura è temporanea e ha portato all'attivazione di percorsi alternativi per gli automobilisti che devono attraversare quella zona. La misura riguarda la strada provinciale coinvolta e resterà in vigore fino a nuovo avviso.

Montodine (Cremona), 28 aprile 2026 – È chiuso il ponte sull’Adda tra Montodine e Bertonico. È stata pubblicata l’ordinanza dirigenziale n° 242026 della Provincia di Lodi che formalizza la chiusura temporanea della S.P. ex S.S. 591 dal km 53 al confine con la provincia di Cremona, fino al termine delle verifiche strutturali sul ponte sul fiume Adda. L’allarme . Il provvedimento si è reso necessario a seguito del sopralluogo eseguito dai tecnici della Provincia di Lodi, intervenuti dopo la segnalazione dei Carabinieri di Codogno, che ha evidenziato la presenza di un dislivello in prossimità del giunto di dilatazione sul lato lodigiano, ritenuto incompatibile con la prosecuzione in sicurezza del transito veicolare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiuso il ponte sull’Adda tra Montodine e Bertonico: scatta la viabilità alternativa Notizie correlate Ponte sull’Adda, problemi all’asfalto: chiuso il tratto tra Bertonico e MontodineBertonico (Lodi), 27 aprile 2026 – Questa notte si è sollevato il fondo stradale in corrispondenza del primo giunto del ponte sull'Adda, lungo la... Ponte sull’Adda, problemi all’asfalto: il tratto tra Bertonico e Montodine verrà chiusoBertonico (Lodi), 27 aprile 2026 – Questa notte si è sollevato il fondo stradale in corrispondenza del primo giunto del ponte sull'Adda, lungo la... Contenuti utili per approfondire Chiuso il ponte sull’Adda tra Montodine e Bertonico: scatta la viabilità alternativaMontodine (Cremona), 28 aprile 2026 – È chiuso il ponte sull’Adda tra Montodine e Bertonico. È stata pubblicata l’ordinanza dirigenziale n° 24/2026 della Provincia di Lodi che formalizza la chiusura t ... ilgiorno.it Ponte sull'Adda chiuso, attive le deviazioni sulla viabilità alternativaPubblicata l'ordinanza, coordinamento tra le Province di Lodi e Cremona. La chiusura si protrarrà fino al termine delle verifiche strutturali. Presenti percorsi dedicati al trasporto pesante ... laprovinciacr.it