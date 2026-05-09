Polpette al veleno a due passi dall' asilo | un cane finisce in clinica
Un cane è stato portato in clinica dopo aver ingerito un veleno posizionato vicino a un asilo, a pochi passi dall’edificio. Il veleno era stato lasciato ai piedi di un albero, nascosto tra i rifiuti o residui, e si trovava sul bordo del marciapiede. Gli investigatori stanno esaminando i rilievi e cercando di capire chi possa essere stato responsabile di questa azione.
Il veleno era stato depositato con cura ai piedi di un albero, mimetizzato sul bordo del marciapiede come un avanzo qualunque. A Prevalle, la scoperta di diverse esche di carne trita mescolata a ratticida ha trasformato un'area pubblica tra via Don Bonsignori e via Rimembranze in una zona rossa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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