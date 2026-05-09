Polpette al veleno a due passi dall' asilo | un cane finisce in clinica

Un cane è stato portato in clinica dopo aver ingerito un veleno posizionato vicino a un asilo, a pochi passi dall’edificio. Il veleno era stato lasciato ai piedi di un albero, nascosto tra i rifiuti o residui, e si trovava sul bordo del marciapiede. Gli investigatori stanno esaminando i rilievi e cercando di capire chi possa essere stato responsabile di questa azione.

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