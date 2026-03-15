A Marcon, in provincia di Venezia, un cane pastore australiano si trova in coma da diversi giorni. Altri cani della stessa zona hanno manifestato convulsioni, problemi di equilibrio, vomito e in alcuni casi sono deceduti. Sono state trovate polpette avvelenate lungo la strada che potrebbero essere la causa di questi avvelenamenti. La situazione è al centro dell’attenzione delle autorità locali.

MARCON (VENEZIA) - Un pastore australiano è in coma da giorni, altri cani hanno avuto convulsioni, difficoltà a mantenersi in equilibrio, vomito e alcuni sono persino diventati ciechi. Tutti loro hanno una cosa in comune: prima di iniziare ad accusare i sintomi avevano fatto una passeggiata a Gaggio di Marcon. «Un’amica passeggia sempre per Gaggio, in zona Sme – racconta la residente G.B. –. Sabato scorso uno dei suoi cani ha iniziato a manifestare sintomi neurologici molto pesanti e ora è in coma. La persona e diversi suoi vicini hanno segnalato dei bocconi di pane con punti rossi sparsi sotto gli alberi. Gli esami tossicologici hanno rilevato sostanze nocive nell’organismo dell’animale, in particolare alte dosi di ivermectina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Polpette avvelenate a bordo strada, un cane pastore australiano in coma

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