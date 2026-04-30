A Ancona un bambino è stato escluso dall'asilo nido comunale a causa di un punteggio ritenuto insufficiente. La decisione si è basata sulla valutazione della posizione lavorativa di una sola delle due mamme, non considerando l’intera situazione familiare. Le due donne hanno presentato ricorso e hanno ottenuto una vittoria presso il tribunale amministrativo, che ha stabilito che la decisione dell’ente non rispettava i criteri previsti.

ANCONA Punteggio troppo basso, bimbo escluso dall’asilo nido comunale. Il motivo? Nel punteggio dove, in pratica, era stata riconosciuta solo la posizione lavorativa di una delle due mamme, quella biologica e formalmente registrata come genitore all’anagrafe. Un’ingiustizia per la famiglia omogenitoriale che, affidandosi all’avvocato Tommaso Rossi, ha fatto ricorso al Tar. La pronuncia La sentenza: la graduatoria è stata dichiarata illegittima, anche se nel frattempo è stata accertata la sopravvenuta carenza di interesse da parte delle due mamme, costrette a iscrivere il figlio - che ora ha 3 anni - a un nido privato. Un verdetto che apre anche la strada a una richiesta risarcitoria nei confronti del Comune.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, ha due mamme, il bimbo escluso dall?asilo: «Noi discriminate, abbiamo vinto al Tar»

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