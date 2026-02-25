cusano media group il polo editoriale si espande e si rinnova audience da dieci milioni di contatti per i canali tv radio e web

Il Cusano Media Group, polo editoriale nato dall'esperienza dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, svela un nuovo logo e lancia un sito rinnovato: in un'epoca in cui l'editoria affronta sfide senza precedenti, tra crisi dei modelli tradizionali e trasformazioni digitali continue, c'è un gruppo che non solo resiste, ma continua a crescere e a consolidarsi. Il nuovo logo richiama il simbolo del sole, elemento storico e identificativo dell'Ateneo, reinterpretato attraverso un linguaggio grafico contemporaneo. Un'identità visiva che riflette l'evoluzione di un gruppo sempre più orientato all'innovazione, al digitale e alla valorizzazione dei talenti: una realtà giovane anche nella sua composizione interna, con un'età media dei dipendenti di 36 anni. Il Gruppo può vantare un articolato sistema di emittenti locali e nazionali. Le trasmissioni di Radio Cusano raggiungono il pubblico nazionale attraverso 24 frequenze FM, garantendo ogni giorno notizie e approfondimenti sui temi più rilevanti di politica, cronaca, economia, lavoro e innovazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Cusano Media Group rinnova identità e piattaforme: nuovo logo e sito per una crescita continua

Leggi anche: Dave.Sport Media Group espande il portafoglio di pubblicazioni sportive con l’acquisizione di Snack Media