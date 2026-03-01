Sanremo 2026 | lo spot di Regione Liguria visto da oltre 38 milioni di telespettatori

Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo, oltre 38,8 milioni di telespettatori hanno visto lo spot della Liguria. La Regione ha diffuso i dati di ascolto forniti dalla Rai, evidenziando la grande visibilità ottenuta durante la manifestazione musicale. Lo spot è stato trasmesso durante l’evento, raggiungendo un vasto pubblico televisivo.

Oltre 38,8 milioni di telespettatori hanno visto la “cartolina” della Liguria durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo: sono i numeri divulgati dalla Regione al termine della kermesse, basandosi sui dati di ascolto della Rai."Il Festival di Sanremo - dicono il presidente della Regione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

