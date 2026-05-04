A San Fruttuoso sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova palestra dal costo di due milioni di euro, destinata a diventare un polo sportivo. L'intervento prevede la creazione di spazi dedicati alle associazioni locali, che potranno usufruire di nuovi orari di allenamento. Inoltre, sono previsti campi da gioco per diverse discipline sportive, ampliando così le possibilità di praticare sport nel quartiere.

? Cosa scoprirai Come cambieranno gli orari di allenamento per le associazioni locali?. Quali sport potranno ospitare i nuovi campi da gioco?. Chi gestirà concretamente la nuova struttura una volta terminati i lavori?. Quando saranno pronti i nuovi spazi per il basket e la pallavolo?.? In Breve Investimento di 2 milioni finanziato dall'Istituto del Credito sportivo per il polo.. Dimensioni di 22,30 per 35,50 metri con altezza interna di 9 metri.. Lavori in via Iseo con completamento previsto entro 240 giorni.. Sostituzione del vecchio bocciodromo con struttura Nzeb a consumo energetico quasi nullo.. In via Iseo, nel cuore del quartiere San Fruttuoso, gli operai hanno dato il via ai lavori per la costruzione della nuova palestra comunale con un investimento di 2 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova palestra a San Fruttuoso: via ai lavori per il polo da 2 milioni

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