rotatoria e polo scolastico lavori ripresi

I lavori per la rotatoria e il nuovo polo scolastico di Montegiorgio sono ripresi dopo una sospensione. Questa ripresa avviene poco dopo la presentazione di un’interrogazione riguardante lo stato di avanzamento dei cantieri. Le attività erano state interrotte in passato e ora sono state riavviate, portando avanti le operazioni previste nei rispettivi progetti. La ripresa coinvolge le fasi di costruzione e di sistemazione delle aree interessate.

"È un fatto positivo che, all’indomani della presentazione della mia interrogazione, i lavori per la rotatoria e per il nuovo polo scolastico di Montegiorgio siano finalmente ripartiti. Ma ci sono ancora tante perplessità sulla ricostruzione pubblica nelle Marche". Queste le parole del consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, a margine della seduta che ha discusso il caso dello stallo dei lavori per la realizzazione del nuovo Polo scolastico di Crocedivia di Montegiorgio. Proprio il Polo è stato oggetto di attenzione particolare anche in sede di Consiglio comunale. "Non dobbiamo dimenticare che il Presidente della Regione è anche vicecommissario alla ricostruzione – spiega Cesetti - e possiede una competenza specifica sulle attività di verifica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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