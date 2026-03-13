Politica casertana in lutto | è morto l' ex consigliere comunale Tonino Lombardi

Il mondo politico di Caserta si trova a piangere la scomparsa di Tonino Lombardi, che ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale nel capoluogo. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, rendendo pubblica la perdita di una figura nota nel panorama locale. Lombardi aveva svolto attività istituzionale nel Comune di Caserta, lasciando un segno nella vita politica della città.

Il dirigente delle Poste si è spento a 77 anni. Domani i funerali al Buon Pastore Mondo della politica casertana in lutto. Si è spento Tonino Lombardi, ex consigliere comunale nel Capoluogo. Aveva 77 anni. Ad annunciarlo attraverso i social network sono stati i familiari. I funerali si celebreranno domani, sabato 14 marzo, alle 15,30 alla chiesa del Buon Pastore dove alle 12 sarà allestita la camera ardente per chi volesse dargli l’ultimo saluto. Lombardi, dirigente di Poste Italiane, fu eletto nelle fila della Margherita e svolse il suo mandato di pubblico amministratore all’opposizione durante la sindacatura di Gigi Falco. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Tragedia in montagna a Capodanno: morto Gianluca Lombardi, ex consigliere comunale di ComoUna giornata di festa si è trasformata in tragedia sulle montagne dell’Alto Adige. Leggi anche: Lutto nel mondo politico, è morto l'ex consigliere comunale: "Ha lasciato un segno importante"