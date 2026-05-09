Policlinico di Palermo | Schillaci denuncia barriere in cardiologia

Il ministro della salute ha segnalato le difficoltà che incontrano i pazienti disabili nel raggiungere gli ambulatori del Policlinico di Palermo. In particolare, ha evidenziato che la piattaforma elevatrice dell'ospedale non è funzionante, rendendo complicato l'accesso alla cardiologia per chi ha problemi di mobilità. La situazione solleva interrogativi su come garantire un’assistenza equa a tutti i pazienti.

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