Policlinico di Palermo | Schillaci denuncia barriere in cardiologia
Il ministro della salute ha segnalato le difficoltà che incontrano i pazienti disabili nel raggiungere gli ambulatori del Policlinico di Palermo. In particolare, ha evidenziato che la piattaforma elevatrice dell'ospedale non è funzionante, rendendo complicato l'accesso alla cardiologia per chi ha problemi di mobilità. La situazione solleva interrogativi su come garantire un’assistenza equa a tutti i pazienti.
? Domande chiave Come possono i pazienti disabili raggiungere gli ambulatori senza autonomia?. Perché la piattaforma elevatrice del Policlinico risulta attualmente inutilizzabile?. Chi deve gestire le chiavi per attivare il montascale esterno?. Quali responsabilità emergeranno dai lavori finanziati con il PNRR?.? In Breve Accesso al piano -1 tramite monta lettighe al Plesso 5 e ingresso 5F.. Chiavi della piattaforma elevatrice gestite dal personale degli ambulatori di cardiologia.. Prossimi lavori PNRR in fase di completamento inibiscono l'accesso all'area interessata.. Schillaci chiede al governo regionale verifiche sull'uso delle risorse pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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