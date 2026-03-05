Un gruppo di pazienti oncologici si trova ammassato nel Day Hospital del Policlinico di Palermo, come denunciato dal vicepresidente di Italia Viva. Le immagini mostrano situazioni di affollamento all’interno dell’area dedicata alle terapie, evidenziando una presenza superiore alla capienza prevista. Le fotografie sono state pubblicate per documentare le condizioni di convivenza dei pazienti in quella struttura.

Secondo Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, questa situazione rappresenta “la fotografia di un sistema che fatica a garantire perfino le condizioni minime di dignità a chi sta affrontando una delle prove più dure della vita”. Il parlamentare ha espresso la propria preoccupazione attraverso un messaggio pubblicato sui social. Faraone spiega che da circa un anno il Day Hospital oncologico e gli ambulatori collegati sono stati trasferiti in una struttura modulare prefabbricata situata nei pressi del Pronto soccorso. Quella che inizialmente era stata pensata come una soluzione temporanea, sottolinea il vicepresidente di Italia Viva, si è trasformata con il passare dei mesi in una criticità strutturale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - “Pazienti oncologici ammassati al Policlinico di Palermo”: la denuncia di Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva

