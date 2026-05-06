Policlinico la denuncia della deputata Cinque Stelle | Il dipartimento di Cardiologia off limits ai disabili

Una deputata del Movimento Cinque Stelle ha segnalato che l’ingresso al dipartimento di Cardiologia del Policlinico di Palermo non è accessibile ai disabili. Secondo quanto riferito, per entrare nella struttura bisogna percorrere una scala di undici gradini, anche se è presente una piattaforma elevatrice destinata a facilitare l’accesso alle persone con disabilità. La denuncia evidenzia quindi un problema di accessibilità presso l’ospedale.