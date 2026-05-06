Policlinico la denuncia della deputata Cinque Stelle | Il dipartimento di Cardiologia off limits ai disabili
Una deputata del Movimento Cinque Stelle ha segnalato che l’ingresso al dipartimento di Cardiologia del Policlinico di Palermo non è accessibile ai disabili. Secondo quanto riferito, per entrare nella struttura bisogna percorrere una scala di undici gradini, anche se è presente una piattaforma elevatrice destinata a facilitare l’accesso alle persone con disabilità. La denuncia evidenzia quindi un problema di accessibilità presso l’ospedale.
“L’accesso al dipartimento di Cardiologia del Policlinico di Palermo risulta off limits ai disabili. Per recarsi presso la struttura è necessario servirsi di una scala di undici gradini e nonostante ci sia una piattaforma elevatrice destinata all’accesso facilitato per le persone con disabilità.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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