Polemica a Bari | scontrino shock addebitato 1 euro per il basilico

Una disputa si è accesa sui social a Bari dopo la pubblicazione di uno scontrino in cui è stato addebitato un euro per una foglia di basilico. La foto dello scontrino ha suscitato reazioni di sorpresa e discussioni tra utenti online. La cifra richiesta è stata giustificata dal ristorante come costo aggiuntivo per l’uso di un ingrediente fresco. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, generando commenti e confronti sui costi nei locali.

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? Punti chiave Come è stato giustificato l'addebito extra sullo scontrino?. Chi ha scatenato la polemica sui social con la foto?. Perché il cliente ha contestato il prezzo finale della Margherita?. Quali conseguenze avrà questa pratica sulla reputazione del locale?.? In Breve Addebito di 1 euro su una pizza Margherita da 7 euro a Torre a Mare.. Utenti online suggeriscono di indicare direttamente il prezzo di 8 euro nel menu.. L'episodio solleva dubbi sulla trasparenza dei costi delle materie prime nel settore.. La polemica riguarda la separazione del costo del basilico dal prezzo della pietanza.. Un cliente a Torre a Mare ha ricevuto uno scontrino con un addebito extra di 1 euro per il basilico sulla pizza Margherita, scatenando polemiche immediate dopo l’ordinazione di una pietanza da 7 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polemica a Bari: scontrino shock, addebitato 1 euro per il basilico ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Bari, nello scontrino un euro in più per il basilico sulla pizzaUn euro in più per l'aggiunta di qualche foglia di basilico sulla pizza margherita. «Ho pagato un euro in più per il basilico sulla Margherita», la rabbia dopo aver visto lo scontrino in pizzeriaChe sulla pizza Margherita ci vada il basilico era una di quelle poche certezze che avevano accompagnato la vita di ogni italiano dai primi vagiti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un euro in più per il basilico sulla pizza Margherita: è polemica sullo scontrino; Bari, nello scontrino un euro in più per il basilico sulla pizza; Un euro in più per il basilico sulla pizza Margherita. A Bari scoppia un altro caso scontrino pazzo, polemica sui social; Torre a Mare, polemica sullo scontrino: 1 euro in più per il basilico sulla Margherita fa discutere. Torre a Mare, polemica sullo scontrino: 1 euro in più per il basilico sulla Margherita fa discutereLa vicenda è emersa dopo la pubblicazione sui social della foto dello scontrino, che ha rapidamente alimentato il dibattito online. Dal menù la Margherita risulta avere un prezzo base di 7 euro, ma ... giornaledipuglia.com Un euro in più per il basilico sulla Margherita, lo scontrino della pizzeria fa insorgere i socialAl centro della polemica un locale di Torre a Mare (Bari), l’ingrediente fa parte della ricetta originale e quindi non dovrebbe essere pagato extra ... bari.repubblica.it di essere presente" e che avrebbe dovuto essere comunque in aula. Non siamo più nel terreno del confronto politico, ma in quello della polemica personale e strumentale. A cui, incredibilmente, non sono seguite le scuse, ma l’impegno a valutare le vie legali x.com