Un euro in più per l'aggiunta di qualche foglia di basilico sulla pizza margherita. Sono tornati gli "scontrini pazzi": supplementi di prezzo che compaiono a sorpresa in cassa e indignano. Il primo caso della stagione arriva da Bari e la foto dello scontrino postata sui social ha scatenato la polemica.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bari, nello scontrino un euro in più per il basilico sulla pizza

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