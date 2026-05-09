Bari nello scontrino un euro in più per il basilico sulla pizza
Un euro in più per l'aggiunta di qualche foglia di basilico sulla pizza margherita. Sono tornati gli "scontrini pazzi": supplementi di prezzo che compaiono a sorpresa in cassa e indignano. Il primo caso della stagione arriva da Bari e la foto dello scontrino postata sui social ha scatenato la polemica.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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