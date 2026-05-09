Bari nello scontrino un euro in più per il basilico sulla pizza

Da tgcom24.mediaset.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un euro in più per l'aggiunta di qualche foglia di basilico sulla pizza margherita. Sono tornati gli "scontrini pazzi": supplementi di prezzo che compaiono a sorpresa in cassa e indignano. Il primo caso della stagione arriva da Bari e la foto dello scontrino postata sui social ha scatenato la polemica.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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