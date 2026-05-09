Poggibonsi | lavori in corso Investimento da 3 milioni per nuove condotte idriche

A Poggibonsi sono in atto lavori per l’installazione di nuove condotte idriche, con un investimento complessivo di 3 milioni di euro. Le condotte sono già operative in via Trieste, via Fiume, via Volturno e via Achille Becheroni, dove è previsto a breve il ripristino della pavimentazione. Le opere sono finalizzate al potenziamento della rete idrica della zona.

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Nuove condotte idriche già in funzione in via Trieste, in via Fiume, in via Volturno e in via Achille Becheroni (è previsto a breve il ripristino della pavimentazione) a Poggibonsi. Verso la conclusione inoltre, a fine mese, i lavori di sostituzione acquedotto nelle vie Bonizio Segni, Poggiobonizio e Borgaccio. Prosegue dunque il piano di rinnovamento. Non si fermano gli interventi nell’ambito del maxi-programma di rinnovo delle reti idriche a Poggibonsi, promosso da Acque in sinergia con l’amministrazione comunale. In tutti questi casi - così come per gli interventi in corso o pronti a partire nelle prossime settimane - si tratta di opere...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi: lavori in corso. Investimento da 3 milioni per nuove condotte idriche ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Quasi due km di nuove condotte idriche: lavori in corso a VecchianoSono attualmente in corso e in fase di avvio a Vecchiano importanti interventi di sostituzione e ammodernamento della rete idrica, per un... Leggi anche: Chiude un tratto di via Chieti per i lavori alle condotte idriche Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Poggibonsi: lavori in corso. Investimento da 3 milioni per nuove condotte idriche; Poggibonsi, verso la conclusione i lavori di sostituzione acquedotto. Poggibonsi: lavori in corso. Investimento da 3 milioni per nuove condotte idricheProsegue il piano di rinnovamento. Non si fermano gli interventi nell’ambito del maxi-programma promosso da Acque in piena sinergia con il Comune . lanazione.it Poggibonsi, verso la conclusione i lavori di sostituzione acquedottoNuove condotte in funzione nelle vie Trieste, Fiume, Volturno e Becheroni. In conclusione i lavori nelle vie Segni, Poggibonizio e Borgaccio ... sienafree.it Benché ci si sia liberati da Orban (ok, non è poco, anzi parecchio) serve prudenza, cchio e investimento in popcorn Interessante e istruttivo articolo di Francesca: da leggere x.com