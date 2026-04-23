Quasi due km di nuove condotte idriche | lavori in corso a Vecchiano

A Vecchiano sono in corso lavori per la sostituzione e l’ammodernamento della rete idrica. Gli interventi comprendono la posa di oltre 1,6 chilometri di nuove condotte e riguardano un investimento complessivo di 1 milione e 250mila euro. I lavori sono attualmente in fase di avvio e riguardano un tratto di quasi due chilometri di condotte.

Sono attualmente in corso e in fase di avvio a Vecchiano importanti interventi di sostituzione e ammodernamento della rete idrica, per un investimento totale di 1 milione e 250mila euro e oltre 1,6 chilometri di nuove condotte. Le operazioni, progettate da Ingegnerie Toscane, interessano sia il.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Chiude un tratto di via Chieti per i lavori alle condotte idriche Leggi anche: Nuove condotte in strada e cantiere idrico di Hera: lavori in città, cambia la viabilità Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Bike sharing, la rivoluzione green di Genova su due ruote: oltre 17.000 viaggi in un mese; Auto blu: nel 2025 solo il 14% delle auto immatricolate è conforme alle norme sui Criteri Ambientali Minimi; Remco Evenepoel conquista la sua prima vittoria all'Amstel Gold Race; Smart Concept #2: l’erede elettrica della fortwo con 300 km di autonomia - VIDEO | Quattroruote.it. La scrittura di questo spettacolo è quasi arrivata al traguardo. Mentre ci avviciniamo al debutto, mi accorgo sempre di più che “L’ora di recupero” non è nata per dare risposte, ma per rimettere in circolo domande. Quelle vere. Quelle che spesso restano sullo sf - facebook.com facebook Gentile Presidente @GiorgiaMeloni per scendere sotto il 3% non servivano “appena 20 miliardi di #PIL in più”, ma quasi 85. Secondo i dati ISTAT 2025 con un PIL di 2.258,049 miliardi e un indebitamento netto di -70,286 miliardi, a deficit invariato bisognava r x.com