Quasi due km di nuove condotte idriche | lavori in corso a Vecchiano

Da pisatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vecchiano sono in corso lavori per la sostituzione e l’ammodernamento della rete idrica. Gli interventi comprendono la posa di oltre 1,6 chilometri di nuove condotte e riguardano un investimento complessivo di 1 milione e 250mila euro. I lavori sono attualmente in fase di avvio e riguardano un tratto di quasi due chilometri di condotte.

Sono attualmente in corso e in fase di avvio a Vecchiano importanti interventi di sostituzione e ammodernamento della rete idrica, per un investimento totale di 1 milione e 250mila euro e oltre 1,6 chilometri di nuove condotte. Le operazioni, progettate da Ingegnerie Toscane, interessano sia il.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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