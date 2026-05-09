Poesie in campo aperto | l’Europa in versi

Da ilgiorno.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como torna il Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi, giunto alla sua sedicesima edizione. Organizzato dall’Associazione La Casa della Poesia di Como e diretto da Laura Garavaglia, l’evento si svolge in diverse location della città e si protrarrà fino a domani. La rassegna propone poesie in campo aperto, coinvolgendo autori italiani e stranieri in letture e incontri pubblici.

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Piccolo gioiello della cultura italiana, torna a Como il Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi, sedicesima edizione, organizzato dall’Associazione La Casa della Poesia di Como e diretto da Laura Garavaglia, fino a domani (europainversi.org). Quest’anno è dedicato a "L’aura del gioco: poesie in campo aperto" un dialogo inedito tra sport e poesia, due forme di espressione che condividono valori comuni. Fra gli ospiti internazionali Emmanuelle Malhappe, autrice che intreccia poesia, filosofia e psicoanalisi, docente alla Sorbonne; Pál Dániel Levente, poeta e studioso di letteratura comparata, docente all’Università Eötvös Loránd di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Laura Garavaglia Europa in Versi

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