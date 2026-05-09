Poesie in campo aperto | l’Europa in versi

A Como torna il Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi, giunto alla sua sedicesima edizione. Organizzato dall’Associazione La Casa della Poesia di Como e diretto da Laura Garavaglia, l’evento si svolge in diverse location della città e si protrarrà fino a domani. La rassegna propone poesie in campo aperto, coinvolgendo autori italiani e stranieri in letture e incontri pubblici.

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