Poesia tra Italia e Balcani | Castel Maggiore ospita i grandi autori

A Castel Maggiore si sta svolgendo un festival dedicato alla poesia, coinvolgendo autori provenienti dall’Italia, dall’Albania e dal Kosovo. Durante l’evento, vengono presentate opere di poeti albanesi e kosovari, con un focus sulle radici arbëreshe che collegano le comunità lungo l’Adriatico. L’iniziativa mira a mettere in mostra le produzioni letterarie di questi autori e a favorire incontri tra diverse tradizioni culturali.

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? Punti chiave Chi sono i poeti albanesi e kosovari che animeranno il festival?. Come può la poesia unire le sponde dell'Adriatico attraverso le radici arbëreshe?. Dove si terrà la cena sociale per incontrare gli autori?. Perché la distribuzione degli eventi nei centri di lettura è così strategica?.? In Breve Programma: apertura 15 maggio al PAS, sabato 16 al teatro Biagi e domenica 17 a Trebbo.. Autori: Entela Kasi, Agron Shele, Jeton Kelmendi, Jorida Tollkuçi dialogano con Virginia Farina e Bartolomeo Bellanova.. Socialità: sabato 16 maggio ore 20,30 cena con i poeti presso il centro Sandro Pertini.. Contesto: legami storici tra Italia e Albania alimentati dalle comunità arbëreshe locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poesia tra Italia e Balcani: Castel Maggiore ospita i grandi autori ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Judo, Trofeo Italia Kata: record di partecipazione a Castel Maggiore TrapanIncontra: successo per l’ottava edizione tra grandi autori? Cosa scoprirai Quali temi hanno guidato gli otto grandi autori della rassegna? Come ha fatto la letteratura a trasformare la vita dei cittadini?... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: A CASTEL MAGGIORE (BOLOGNA) TRE GIORNI DI POESIA; Con-Versi-Amo con il mondo: a Castel Maggiore dal 15 al 17 maggio la terza edizione del Festival di poesia internazionale; ’Con-Versi-Amo’ con il mondo. Festival di poesia internazionale; GRANDE SUCCESSO PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO E RELATIVA MOSTRA DEL ROTARY CLUB CALTANISSETTA. Oggi presentazione di Flotilla, in viaggio per Gaza in Emilia Romagna. Alle 18 a Castelmaggiore e in serata a Novellara. x.com