L’ottava edizione di TrapanIncontra si è conclusa con successo, attirando numerosi partecipanti e grandi autori. Durante l’evento sono stati affrontati vari temi legati alla letteratura e al suo ruolo nella vita quotidiana dei cittadini. La rassegna ha visto la partecipazione di otto scrittori di rilievo, che hanno condiviso le proprie idee e esperienze. La manifestazione si è svolta tra incontri, presentazioni e momenti di confronto pubblico.

? Cosa scoprirai Quali temi hanno guidato gli otto grandi autori della rassegna?. Come ha fatto la letteratura a trasformare la vita dei cittadini?. Chi sono i nuovi protagonisti del programma previsto per maggio?. Dove porterà la Biblioteca Fardelliana l'esperienza maturata a Trapani?.? In Breve Otto autori tra febbraio e aprile hanno animato la Biblioteca Fardelliana di Trapani.. Simone Tempia, Sabrine El Mayel e Alessandro D'Avenia hanno partecipato agli incontri.. L'assessore Rosalia d'Ali ha promosso spazi di conoscenza per la popolazione locale.. La Biblioteca Fardelliana parteciperà al Salone del Libro di Torino a maggio.. La rassegna letteraria TrapanIncontra chiude l’ottava edizione a Trapani con un bilancio positivo che ha otto autori protagonisti tra febbraio e aprile, coinvolgendo una comunità sempre più partecipe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TrapanIncontra: successo per l’ottava edizione tra grandi autori

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