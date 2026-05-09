Poco randagismo ma molte rinunce | Adozioni? Anno difficile La fotografia del canile
Nel canile comunale di Ferrara, il problema del randagismo tradizionale è quasi inesistente, ma si registrano comunque numerose rinunce alle adozioni. L’anno si è rivelato difficile per le adozioni di animali, con molte persone che hanno deciso di non prendere un cane o un gatto. La situazione riflette un quadro complesso, diverso dall’immagine di un territorio con problemi di randagismo, ma comunque caratterizzato da sfide legate alla gestione degli animali ospitati.
A Ferrara il randagismo, nel senso più tradizionale del termine, è praticamente assente. Ma questo non significa che il canile comunale non si trovi ad affrontare criticità. Anzi: negli ultimi anni sono aumentate le rinunce di proprietà e si è registrato un fenomeno crescente di arrivi sospetti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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