Il Comune ha avviato una campagna di adozioni presso il canile comunale, con l’obiettivo di trovare una famiglia per Odino, un pitbull di circa sei anni. Odino si trova nel rifugio dal 2024 e si distingue per il carattere energico e vivace, apprezzato da chi cerca un cane attivo, amante del movimento e del gioco.

Odino è un pitbull di circa 6 anni, ospite del canile comunale dal 2024. È un cane dal carattere vivace ed energico, che ama muoversi, correre e giocare. Ha tanta voglia di vivere esperienze all’aria aperta e ha bisogno di persone che possano dedicargli tempo, attenzioni e passeggiate regolari. Commercio a Livorno, attività produttive in lieve aumento negli ultimi quattro anni: bene negozi di vicinato e ristoranti, crolla l'estetica . 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Adozioni al canile, prosegue la campagna del Comune: Odino cerca casa

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