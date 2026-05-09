Pnrr a giugno pronte 111 Case e 26 ospedali di comunità in Puglia Ma manca il personale

A fine giugno, in Puglia, sono previsti il completamento di 111 Case e di 26 ospedali di comunità. I lavori sono in avanzato stato di completamento e si riferiscono a strutture destinate all’assistenza territoriale. Tuttavia, tra i numeri annunciati non si menziona ancora la disponibilità di personale necessario per l’apertura e il funzionamento di queste strutture.

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Arrivano buone notizie sul fronte Case e ospedali di Comunità. A fine giugno dovrebbero essere terminate 111 Case e 26 ospedali di comunità. Quasi il totale di quelli previsti come obiettivi dal Pnrr in Puglia dopo la rimodulazione del dicembre 2023. Secondo gli ultimi dati, non ancora ufficializzati, l’iter per il completamento delle nuove strutture sanitarie territoriali, che dovrebbero garantire una assistenza più rapida e vicina ai cittadini e di conseguenza far calare la pressione sui pronto soccorso e in genere sugli ospedali, ha fatto segnare un importante passo in avanti negli ultimi mesi. L’ accelerata impressa dalla giunta Decaro, che a febbraio ha istituto una task force formata da tecnici del Dipartimento Salute e dell’ agenzia strategica Asset per completare i lavori, sembra aver funzionato.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Pnrr, a giugno pronte 111 Case e 26 ospedali di comunità in Puglia. Ma manca il personale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Esternalizzazioni e soluzioni tampone per case e ospedali di comunità senza personale Leggi anche: Case e ospedali di comunità nelle Marche: brivido Pnrr, metà cantieri in ritardo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: PNRR, ultima chiamata per le PMI: cosa resta davvero da monitorare prima del 30 giugno 2026; Senigallia, palazzina delle emergenze in ritardo: la scadenza di giugno è un miraggio; Case di comunità, ultima chiamata. Ma il termine di marzo slitta a giugno; Riforma Sanità | il rischio di perdere i fondi PNRR e il caos nelle cure. PNRR, ultima chiamata per le PMI: cosa resta davvero da monitorare prima del 30 giugno 2026Nel rush finale del Piano, non tutte le opportunità sono nuovi bandi. Per molte imprese il valore è ormai in crediti d’imposta da monitorare, investimenti già avviati, appalti, subforniture, ... quifinanza.it Roma ha speso il 49% dei fondi Pnrr per nuovi bus, tramvie e piste ciclabiliLo certifica la relazione al 31 gennaio 2026 prodotta dalla commissione speciale Pnrr presieduta da Giovanni Caudo ... romatoday.it #NoiSiamoLeScuole, questa settimana è dedicato a due interventi di edilizia scolastica finanziati dal #PNRR in provincia di Verona. mim.gov.it/web/guest/-/-n… x.com