L’Us Città di Fasano chiude la regular season ospitando la Paganese
L’ultima giornata della stagione regolare di Serie D-Girone H si svolgerà domenica 3 maggio alle 15 al stadio “Vito Curlo” di Fasano. L’Us Città di Fasano affronterà la Paganese in una partita che determinerà quale squadra accederà alla semifinale Play-Off con il vantaggio del fattore campo. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, che puntano alla conquista del terzo posto in classifica.
FASANO - Nell’ultima giornata della Serie D-Girone H 202526 l’Us Città di Fasano al “Vito Curlo” ospiterà la Paganese alle ore 15 di domenica, 3 maggio, in quella che si preannuncia essere la gara decisiva per il terzo posto e per chi delle due, dunque, disputerà in casa la semifinale Play-Off.I.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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