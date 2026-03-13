pezzali e ramazzotti insieme nel singolo come nei film e spunta la maglia bianconera

Oggi, venerdì 13 marzo, è stato pubblicato il frutto della nuova collaborazione musicale che vede protagonisti Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Il brano, intitolato Come nei film, segna l'unione artistica tra due pilastri della musica italiana, nati da un incontro spontaneo avvenuto dietro le quinte. La canzone descrive una storia d'amore intensa e duratura, utilizzando la metafora del cinema per narrare le dinamiche di un legame che, pur affrontando le sfide del tempo, riesce a mantenere intatta la propria forza. La produzione del pezzo unisce il timbro inconfondibile e graffiante di Ramazzotti con la capacità di Pezzali di raccontare la quotidianità in modo semplice e diretto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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