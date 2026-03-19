Minotti ha rilasciato un'intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui ha spiegato che la Juventus era interessata a lui in passato. Ha anche raccontato i motivi per cui ha deciso di non indossare mai la maglia bianconera, senza fornire ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta. La discussione si è concentrata esclusivamente sulle sue decisioni personali e sui contatti con il club.

Minotti in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato sulla Juve e sul motivo per cui ha detto di no al club bianconero in passato. Lorenzo Minotti, indimenticato capitano del grande Parma di Nevio Scala e oggi apprezzato commentatore per Sky, si racconta a cuore aperto a La Gazzetta dello Sport. Un viaggio nostalgico tra i ricordi di un calcio in cui il ruolo del libero profumava di eleganza WEMBLEY « Wembley è forse il ricordo più bello: lo stadio degli stadi e la consacrazione internazionale per il Parma. Mi gustai tutto, compreso il mio gol: piegai la gamba d’appoggio, inclinai il busto e calciai al volo. Uscì una traiettoria strana, sembrava telecomandata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Minotti svela: «La Juve era interessata a me. Ecco perché non ho vestito la maglia bianconera»

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