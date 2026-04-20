Quarantottenne trovato morto ferite da punta e taglio su torace collo e volto Si cerca l' arma del delitto

Un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita nella serata di ieri in via Santi Fabiano e Sebastiano, a Padova. Sul suo corpo sono state rilevate ferite da punta e taglio, localizzate sul torace, sul collo e sul volto. Le forze dell'ordine stanno cercando l’arma del delitto e stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze della morte. La zona è stata isolata e sotto esame le tracce lasciate sul luogo.

PADOVA - Un 48enne residente nel Padovano è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile, in via Santi Fabiano e Sebastiano, a Padova. Stando ai primi accertamenti, è morto per le lesioni provocate dalle ferite inferte con un'arma da taglio. La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno riferito di una persona in difficoltà. Una volta arrivati sul posto, però, i soccorsi non hanno potuto fare niente per salvagli la vita. Le ipotesi Per i primi accertamenti è intervenuto il medico legale che ha riscontrato numerose ferite da punta e taglio inferte nell’area toracico addominale, al collo e al volto.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Quarantottenne trovato morto, ferite da punta e taglio su torace, collo e volto. Si cerca l'arma del delitto Notizie correlate Uomo trovato morto in via dei Colli, sul corpo ferite da arma da taglio. Si indaga per omicidioPADOVA - Un 48enne residente nel Padovano è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile, in via dei Colli, a Padova. Uomo trovato morto in via dei Colli, sul corpo ferite di arma da taglio. Si indaga per omicidioPADOVA - Un uomo è morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio a Padova.