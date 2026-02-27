Firenze | trovato morto in casa con ferite da arma da taglio ipotesi omicidio

A Firenze, nel quartiere di Rifredi, è stato trovato morto un uomo con ferite da arma da taglio all’interno del suo appartamento. La scoperta è stata fatta dai soccorritori, che hanno rinvenuto il corpo senza vita. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e valutano l’ipotesi di un omicidio. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’identità della vittima o sulle circostanze.

AGI - Il cadavere di un uomo, con ferite da arma da taglio, è stato rinvenuto in appartamento nel quartiere di Rifredi, a Firenze. I carabinieri, intervenuti nella notte appena trascorsa assieme ai sanitari del 118, ipotizzano che possa trattarsi di un omicidio. In questo momento presso l'abitazione, situata in via Reginaldo Giuliani, sono presenti gli specialisti della scientifica dell'Arma dei carabinieri.