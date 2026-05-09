Un residente di Pizzolungo ha segnalato condizioni di degrado nel quartiere, evidenziando pericoli legati a segnali stradali danneggiati e dispositivi luminosi per i pedoni inattivi da tre anni. La situazione preoccupa chi utilizza le strade quotidianamente, poiché alcuni segnali risultano difficili da leggere o inesistenti, mentre le luci di sicurezza sono spente da molto tempo. La denuncia mette in luce un problema di sicurezza pubblica che riguarda i servizi del quartiere.

? Punti chiave Quali pericoli stradali nascondono le segnaletiche ormai distrutte di Pizzolungo?. Perché i dispositivi luminosi per i pedoni sono fermi da tre anni?. Chi deve rispondere all'abbandono dei rifiuti lungo la costa di Cala Giunone?. Come influisce il buio di via Camilla alta sulla sicurezza dei residenti?.? In Breve Richiesta dispositivi luminosi per attraversamenti pedonali ferma da tre anni a Pizzolungo.. Rifiuti abbandonati tra via Giunone e chilometro 9 dopo festività 25 aprile e 1 maggio.. Pali solari non funzionanti lasciano via Camilla alta al buio dopo la mezzanotte.. Asfalto danneggiato in via Enea vicino all'Hotel Tirreno richiede rifacimento urgente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizzolungo nel degrado: Maltese denuncia rischi stradali e servizi scarsi

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