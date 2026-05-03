Aranceto | denuncia per degrado e rischi sanitari alle autorità

Nella zona dell'aranceto, sono state presentate delle denunce alle autorità locali in merito a situazioni di degrado e potenziali rischi per la salute pubblica. Sono stati segnalati carcassi abbandonati che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza del quartiere. Inoltre, si registrano confronti tra il Comune e l'ATERP riguardo alle responsabilità per la gestione di alcune aree e problemi di manutenzione.

? Cosa scoprirai Come influiscono le carcasse abbandonate sulla sicurezza del quartiere?. Perché il Comune e l'ATERP si scambiano le responsabilità?. Chi rischia davvero la salute a causa delle fogne esposte?. Quando interverranno le autorità per evitare le denunce legali?.? In Breve Denuncia inviata a Sindaco, Prefetto, Polizia Municipale e ARPACAL.. Carcasse di auto abbandonate favoriscono attività illecite di smontaggio meccanico.. Fogne a cielo aperto causano gravi rischi sanitari nel quartiere.. Conflitto di competenze tra Comune e ATERP blocca gli interventi.. L’Associazione La Tazzina della Legalità e il Comitato spontaneo dei residenti del quartiere Aranceto hanno presentato una denuncia formale alle autorità oggi, segnalando condizioni di degrado insostenibili nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aranceto: denuncia per degrado e rischi sanitari alle autorità Notizie correlate Via Vallicaldi: Futuro Nazionale denuncia degrado e rischi sanitariIl comitato costituente Agrigento-189 di Futuro Nazionale ha segnalato una grave situazione di degrado ambientale in via Vallicaldi, chiedendo un... IA e scuola primaria, dall’Autorità garante un libro-gioco per educare ai rischi e alle opportunità. Domande dal 18 marzo al 25 maggio Un progetto di pre-alfabetizzazione all’intelligenza artificiale rivolto alla scuola primaria.