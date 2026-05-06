La Pizza Margherita resta la specialità italiana più conosciuta nel mondo, rappresentando un simbolo della cucina nazionale. Tuttavia, il tiramisù si conferma tra i dolci più amati all’estero, superando i primi piatti e altre preparazioni tradizionali. Accanto a questi, lo spritz, cocktail iconico, completa il quadro delle pietanze e bevande italiane che conquistano il palato internazionale. La diffusione di queste specialità evidenzia la presenza crescente della cucina italiana nel panorama globale.

In vista della Giornata della ristorazione gli amanti della cucina italiana di sette diversi Paesi smentiscono i cliché: della tradizione culinaria nazionale piace il dolce e il salato Pizza Margherita regina indiscussa, ma la vera sorpresa è il tiramisù, che supera pasta e primi piatti tra le specialità italiane più amate all’estero. A completare il podio c’è lo Spritz, ormai simbolo internazionale dell’aperitivo italiano. È quanto emerge dal report “The Italian Table Abroad” presentato da Fipe-Confcommercio e realizzato in collaborazione con Sociometrica. Il 16 maggio la giornata della Ristorazione L’occasione è la vigilia della Giornata della Ristorazione, approvata dal Parlamento lo scorso 30 aprile in via definitiva e che gli italiani di tutto il mondo celebreranno il prossimo 16 maggio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pizza Margherita, tiramisù e spritz: così l’Italia conquista i palati del mondo

Notizie correlate

Pasticciere di Sant’Antimo conquista il Guinness World Record: a Londra il tiramisù più lungo del mondoUn’opera dolciaria straordinaria, lunga ben 440,58 metri, che ha superato il precedente record fermo a 273 metri.

Una chef napoletana conquista i palati e vince la finale del Festival del brodetto: tutti i premiatiAssunta Pacifico, chef del popolare ristorante “La figlia d'o marinaro”, ha sbaragliato la concorrenza con "O pignatiello" nella manifestazione che...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Maria Falcone della Pizzeria Maxim è tra i finalisti del concorso La Città della Pizza: a Roma conquista i palati con la sua Broccolo 2.0; Cosa si mangia agli Internazionali di Roma: novità Crazy Pizza.

Pizza, tiramisù e spritz: quali sono i piatti italiani più amati in EuropaAGI - La pizza margherita è il piatto più diffuso della cucina italiana all'estero, seguita dal tiramisù e dallo spritz. La ristorazione italiana è una delle forme più potenti e capillari della presen ... msn.com

World Pizza Day, Jacopo Chieppa da lavapiatti a chef stellato: «Nella mia Tiramisù di Mare baccalà, cacao e caffè. Gourmet? Una parola kitsch»La parola pizza è il termine italiano più conosciuto al mondo, è uno dei cibi più amati e nel 2017 la tradizione artigianale della pizza è stata anche riconosciuta come patrimonio UNESCO. Ha più di ... leggo.it

Ma dimmi la verità quando l’hai mai mangiata una PIZZA MARGHERITA fatta così Faccelo sapere #pizza #foodporn #roma - facebook.com facebook