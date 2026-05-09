Piuro 2026 | un itinerario tra storia arte e identità territoriale

Il Comune di Piuro ha annunciato il programma ufficiale per il 2026, un progetto che coinvolge diversi enti pubblici e istituzioni locali. L'iniziativa si concentra su iniziative legate alla storia, all’arte e all’identità territoriale della zona. Il progetto è sostenuto dal ministero della cultura, dalla regione Lombardia attraverso il bando Lombardia Style, dalla provincia di Sondrio, dal Bim dell’Adda e del Mera e dalla comunità montana della Valchiavenna.

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Il comune di Piuro presenta il programma ufficiale per l’anno 2026, un progetto di ampio respiro sostenuto dal ministero della cultura, dalla regione Lombardia tramite il bando Lombardia style, dalla provincia di Sondrio, dal Bim dell’Adda e del Mera, dalla comunità montana della Valchiavenna e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Biennale, caos tra gli addetti: tra marcatura territoriale e arte strana? Domande chiave Come influisce la presenza degli addetti sulla percezione delle opere? Perché gli esperti occupano i padiglioni prima del pubblico... Polis 2026: il teatro nordico illumina Ravenna tra arte, politica e identitàDal 5 al 10 maggio 2026, va in scena, nella città di Ravenna, la nona edizione di Polis Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide Sacco e... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Piuro 2026, presentato l’itinerario tra storia, arte, musica; Quasi 3.000 gradini per il paradiso: il borgo segreto della Lombardia sospeso nel tempo che ti lascerà senza fiato. Italia olimpica, itinerario di viaggio: dove andare tra Livigno, Cortina, Torino e MilanoUn viaggio tra montagne e città per scoprire come lo spirito olimpico ridisegna il turismo italiano: esperienze, eventi e luoghi simbolo verso Milano Cortina 2026 Lasciate perdere, per un attimo, la ... it.euronews.com