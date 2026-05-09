Durante la recente esposizione alla Biennale, si sono registrati tensioni tra gli operatori che occupano i padiglioni prima dell'apertura al pubblico e le attività di allestimento. Alcuni addetti si sono concentrati sulla marcatura territoriale, creando confusione tra gli spettatori e gli artisti. La presenza anticipata di esperti e tecnici, prima dell’arrivo dei visitatori, ha sollevato domande sulla gestione delle aree espositive e sull’impatto di queste pratiche sulla percezione delle opere.

? Domande chiave Come influisce la presenza degli addetti sulla percezione delle opere?. Perché gli esperti occupano i padiglioni prima del pubblico pagante?. Cosa nasconde il comportamento territoriale degli operatori nei corridoi?. Quale valore hanno le installazioni tra musica e sistemi idraulici?.? In Breve Sei musicisti con balalaike eseguono performance nel padiglione della Russia.. Struttura di irrigazione sospesa a quattro metri nel padiglione di Israele.. Addetti ai lavori occupano i corridoi durante i giorni del vernissage.. Centinaia di addetti ai lavori invadono i padiglioni del Biennale durante i giorni del vernissage, occupando gli spazi prima dell’apertura ufficiale al pubblico pagante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, caos tra gli addetti: tra marcatura territoriale e arte strana

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