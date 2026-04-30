Polis 2026 | il teatro nordico illumina Ravenna tra arte politica e identità

Dal 5 al 10 maggio 2026, Ravenna ospiterà la nona edizione di Polis Teatro Festival, un evento dedicato al teatro nordico. La manifestazione si svolgerà nella città e sarà curata artisticamente da Davide Sacco e dal collettivo ErosAntEros, con la direzione di Agata Tomsic. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale della regione e vedrà la partecipazione di diverse compagnie e artisti provenienti dal Nord Europa.

Dal 5 al 10 maggio 2026, va in scena, nella città di Ravenna, la nona edizione di Polis Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic ErosAntEros. Il festival di respiro europeo, che da sempre indaga e intercetta forme e tematiche di attualità, è dedicato quest’anno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ravenna si illumina con "A Christmas Carol – Il Musical": appuntamento al teatro AlighieriSabato 2 gennaio 2027 alle ore 17:00, il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà A Christmas Carol – Il Musical, un emozionante spettacolo ispirato al... Al Polis Teatro Festival di Ravenna debutta "Ismene per sempre" della reggina Katia ColicaIsmene per sempre, lo spettacolo scritto da Katia Colica, con la regia di Matteo Tarasco e le musiche di Antonio Aprile, produzione Adexo Arti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Polis Teatro Festival 2026; POLIS Teatro Festival guarda al Nord Europa; POLIS Teatro Festival Ravenna: l’edizione 2026 guarda al Nord Europa tra teatro e incontri; Polis teatro festival: sarà ’Nordic focus’. Polis guarda a Nord, con il focus della nona edizione sulle produzioni baltiche e scandinaveTorna dal 5 al 10 maggio la nona edizione della rassegna di teatro contemporaneo diretta da Davide Sacco e Agata Tomši? ... ravennaedintorni.it POLIS Teatro Festival Ravenna: l’edizione 2026 guarda al Nord Europa tra teatro e incontriRavenna si prepara ad accogliere la nona edizione di POLIS Teatro Festival, in programma dal 5 al 10 maggio. La rassegna diretta da Davide Sacco e Agata ... ravennanotizie.it Dama a perde control cu auto dal den cura ranca baranca completo na Pavia, ambulance a presenta pe dama levemente herida. Polis di trafico tabata presente pa tuma dato. - facebook.com facebook Metropolis. Alle radici della polis. Percorsi tra Atene e Neapolis unina.it/it/w/metropoli… x.com