Due fratelli sono sotto processo dopo aver fatto irruzione in un locale notturno, comportandosi in modo intimidatorio. Secondo le testimonianze, sono entrati con atteggiamento aggressivo, puntando una pistola e chiedendo di parlare con il titolare del locale. La scena si sarebbe conclusa con una colluttazione tra i due e il proprietario. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Entrano nel night con modi da malavita, puntano dritti verso il titolare e pretendono di parlare con lui. Poi le minacce, una pistola nascosta dentro una borsa e il pestaggio davanti ai clienti e ai dipendenti del locale. Una notte di paura quella del 16 agosto 2025, al Venus di Montemarciano, finita ora al centro di un procedimento penale che vede imputati due fratelli siciliani. Ieri mattina, davanti alla giudice Martina Marinangeli, si sono costituiti parte civile il titolare del locale, un napoletano di 53 anni, e la compagna slovacca di 41 anni, assistiti dall’avvocato Andrea Natalini. Chiedono un risarcimento di 30mila euro per i danni fisici e psicologici subiti dopo quella che definiscono una vera spedizione intimidatoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pistola puntata e poi botte: due fratelli a processo

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Simon - A Tale of Mystery and Intrigue!

Notizie correlate

Leggi anche: Cocaina, soldi e pistola: arrestati due fratelli nel pisano

Droga, pistola e munizioni nascoste in casa: arrestati due fratelli nel quartiere ModenaGli arresti sono stati effettuati grazie ai consueti servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Pistola puntata e poi botte: due fratelli a processo; Piazza Bellini, pistola contro due turiste: voleva i codici dei telefoni per i prelievi; Rapine in gioielleria, fermata la banda dei finti clienti: il colpo ai Parioli e l’inchiesta; Mattino Cinque: Pavia, la pistola spara lacci in dotazione agli agenti Video.

Pistola puntata e poi botte: due fratelli a processoEntrano nel night con modi da malavita, puntano dritti verso il titolare e pretendono di parlare con lui. Poi le minacce, una pistola nascosta dentro una borsa e il pestaggio davanti ai clienti e ai ... ilrestodelcarlino.it

Pistola puntata al titolare del bar: «Fai il bravo o ti facciamo male»Un vero e proprio blitz armato alle prime luci dell'alba. Violenta rapina ieri mattina ad APRILIA in via Rossellini, una traversa di via Carroceto, dove due malviventi hanno colpito il bar pizzeria ... ilmessaggero.it

Spari al corteo del 25 aprile, l’attivista: “La pistola puntata contro di me. Ho pensato di morire” ift.tt/H8ToOi1 ift.tt/iMgZHB4 x.com