Cocaina soldi e pistola | arrestati due fratelli nel pisano

Due fratelli sono stati arrestati nel pisano con l’accusa di traffico di droga e possesso di armi. Durante l’operazione sono stati sequestrati oltre 2,2 chilogrammi di cocaina, un revolver con la matricola abrasa e circa 10.000 euro in contanti. Le sostanze stupefacenti erano destinate alle principali piazze di spaccio della Toscana, secondo quanto riferito dagli inquirenti.

Sequestrati una pistola revolver con matricola abrasa, 10.000 euro in contanti e oltre 2,2 kg di cocaina destinati alle principali piazze di spaccio della Toscana. E' il bilancio di un'operazione condotta dai militari della guardia di finanza di Firenze e Pisa che hanno arrestato un 47enne e un.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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