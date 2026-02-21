Droga pistola e munizioni nascoste in casa | arrestati due fratelli nel quartiere Modena
Due fratelli, di 37 e 39 anni, sono stati fermati nel quartiere Modena con droga, armi e munizioni nascoste in casa. La polizia ha trovato oltre un chilo di marijuana, una pistola con numeri di serie cancellati e diverse cartucce di vario calibro. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti anche alcuni soldi e attrezzi usati per il confezionamento della droga. L'operazione ha portato all’arresto in flagranza di reato di entrambi i fratelli.
Gli arresti sono stati effettuati grazie ai consueti servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti condotti dalla squadra Mobile della questura di Reggio Calabria Nei giorni scorsi, nel quartiere Modena, due fratelli, un trentasettenne e un trentanovenne, sono stati arrestati in flagranza di reato per la detenzione di un'arma con matricola abrasa, munizionamento di vario tipo e un cospicuo quantitativo di marijuana. Gli arresti sono stati effettuati grazie ai consueti servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti condotti dalla squadra Mobile della questura di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
