Droga pistola e munizioni nascoste in casa | arrestati due fratelli nel quartiere Modena

Due fratelli, di 37 e 39 anni, sono stati fermati nel quartiere Modena con droga, armi e munizioni nascoste in casa. La polizia ha trovato oltre un chilo di marijuana, una pistola con numeri di serie cancellati e diverse cartucce di vario calibro. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti anche alcuni soldi e attrezzi usati per il confezionamento della droga. L'operazione ha portato all’arresto in flagranza di reato di entrambi i fratelli.

Gli arresti sono stati effettuati grazie ai consueti servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti condotti dalla squadra Mobile della questura di Reggio Calabria

Droga nascosta in casa e 3 piantine di marjuana nel bagno: arrestati due fratelliDue fratelli sono stati arrestati a Partanna Mondello dopo aver nascosto droga in casa e coltivato tre piantine di marijuana nel bagno.

Droga nascosta in casa e pronta alla vendita: arrestati due fratelliLa polizia ha arrestato due fratelli sospettati di aver nascosto droga in casa con l’intento di venderla.

