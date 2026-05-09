Pistoia rimonta incredibile | Anderson guida il 79-78 contro Ruvo

In una partita giocata a Pistoia, la squadra locale ha compiuto una rimonta notevole, recuperando uno svantaggio di diciotto punti e passando in vantaggio con un punteggio di 79-78 contro la squadra avversaria. Anderson ha guidato la rimonta, ma dopo la sua uscita e quella di Zanotti, sono stati altri giocatori a determinare il risultato finale. La partita si è conclusa con una vittoria per Pistoia, grazie a un finale combattuto e deciso negli ultimi minuti.

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? Domande chiave Come ha fatto Pistoia a recuperare diciotto punti di svantaggio?. Chi ha deciso la partita dopo l'uscita di Anderson e Zanotti?. Perché l'assenza di Saccaggi non ha scalfito la tenuta mentale?. Quando si giocherà la sfida decisiva per la salvezza?.? In Breve Stefanini segna 20 punti e chiude la gara con i liberi alla LumoSquare.. Anderson realizza 28 punti con precisione del 50% sulle lunghe distanze.. Brooks e Anumba segnano rispettivamente 22 punti ciascuno per il Ruvo.. Prossimo match point salvezza a Pistoia domenica 10 maggio alle ore 18:00.. L’Estra Pistoia Basket 2000 ha conquistato la terza sfida della serie play-out battendo il Ruvo 79-78 alla LumoSquare, ribaltando uno svantaggio di diciotto punti durante il secondo quarto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia, rimonta incredibile: Anderson guida il 79-78 contro Ruvo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pistoia spacca il PalaColombo: Anderson guida il pareggio in Puglia? Cosa scoprirai Come ha fatto Pistoia a ribaltare il primo ko in Puglia? Chi ha guidato l'attacco biancorosso in assenza di Daniele Magro? Quali... Finalmente Estra: serie sull’1-1. Zanotti e Anderson piegano RuvoCRIFO WINES 90 ESTRA 97 CRIFO WINES : Reale 16, Smith 14, Brooks 6, Jerkovic 20, Borra 10; Miccoli 5, Nikolic 5, Anumba 8, Musso 6, Di Zanni ne,...