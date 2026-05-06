Pistoia spacca il PalaColombo | Anderson guida il pareggio in Puglia

La squadra di Pistoia ha ottenuto un pareggio in Puglia dopo aver perso la prima partita in trasferta. Anderson ha guidato l'attacco biancorosso durante questa gara, sostituendo Daniele Magro, assente per motivi non specificati. La partita si è giocata al PalaColombo, con i tifosi che hanno assistito a un match combattuto e ricco di azioni decisive.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Pistoia a ribaltare il primo ko in Puglia?. Chi ha guidato l'attacco biancorosso in assenza di Daniele Magro?. Quali giocatori hanno deciso la partita con prestazioni magistrali?. Perché questa vittoria cambia il morale della squadra per la LumoSquare?.? In Breve Zanotti segna 22 punti e Saccaggi distribuisce 11 assist per i biancorossi.. Stefanini contribuisce con 16 punti mentre Jerkovic ne mette 20 per Ruvo.. La serie si sposta in LumoSquare per le sfide dell'8 e 10 maggio.. Vittoria ottenuta nonostante l'assenza di Daniele Magro per problema alla caviglia.. L’Estra Pistoia ha conquistato il PalaColombo di Ruvo di Puglia con un punteggio di 97-90, pareggiando la serie nei play-out di Serie A2 LNP dopo il primo ko.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia spacca il PalaColombo: Anderson guida il pareggio in Puglia Notizie correlate Viareggio trionfa nel derby: Pardini spacca il pareggio al 95Il Marco Polo Sports Center ha consumarsi un derby juniores decisivo, risolto solo negli istanti conclusivi del tempo regolamentare. Pistoia piange il prof. Puglia: addio a un simbolo di scienza e memoriaLa comunità di Pistoia si prepara a dare l’ultimo saluto a Roberto Puglia, stimato docente di fisica e matematica presso il Liceo Scientifico locale,... Tutti gli aggiornamenti Pistoia si gioca la salvezza. Stasera gara-uno a Ruvo: Non sono ammessi erroriAlle 19 al PalaColombo l’Estra fa il suo debutto nella lotteria dei playout. Il senatore Magro suona la carica: Possiamo vincere anche fuori casa. lanazione.it A2 Playout | Pistoia crolla a Ruvo in Gara 1: l'infortunio di Magro e i colpi di Smith condannano l'EstraL'Estra Pistoia Basket 2000 stecca il debutto nei play-out cedendo nettamente al PalaColombo contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia, che fa sua Gara 1 con il punteggio finale di 100-85. La sfida ... pianetabasket.com