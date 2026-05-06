Finalmente Estra | serie sull’1-1 Zanotti e Anderson piegano Ruvo

In una partita conclusa con il punteggio di 97-90, Estra ha ottenuto la vittoria contro Ruvo, grazie alle prestazioni di Zanotti e Anderson. La squadra ha mostrato solidità in attacco e difesa, ottenendo un risultato importante. La sfida ha visto anche contributi significativi di altri giocatori, con diversi punti segnati e una buona gestione del ritmo di gioco. La partita si è svolta senza particolari incidenti e con un pubblico presente sugli spalti.

CRIFO WINES 90 ESTRA 97 CRIFO WINES: Reale 16, Smith 14, Brooks 6, Jerkovic 20, Borra 10; Miccoli 5, Nikolic 5, Anumba 8, Musso 6, Di Zanni ne, Granieri ne. All. Rajola. ESTRA PISTOIA: Saccaggi 9, Stefanini 16, Anderson 27, Dellosto 3, Alajiki 13; Zanotti 22, Gallo 7, Faluto, Magro ne, Gai Pierallini ne. Drovandi ne. All. Strobl. Arbitri: Vita, Nuara, Calella. Parziali: 15-26; 41-50; 62-74. Note: tiri da due Ruvo di Puglia 2132, Pistoia 1529. Tiri da tre Ruvo di Puglia 933, Pistoia 1534. Tiri liberi Ruvo di Puglia 2133, Pistoia 2225. Rimbalzi Ruvo di Puglia 38, Pistoia 31. Difesa, rabbia, orgoglio, a Pistoia era stato chiesto questo e questo ha fatto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finalmente Estra: serie sull’1-1. Zanotti e Anderson piegano Ruvo Notizie correlate Le pagelle. Gallo e Anderson sono connessi. Male Alessandrini. Zanotti negativoSACCAGGI 5,5 Mezzo punto in meno per l’espulsione, ma fino a quel momento il capitano aveva fatto la sua partita facendo il massimo su Gentile. Le pagelle. Zanotti in crescita. Serataccia Gallo. Brilla Stefanini. Anderson limitatoSACCAGGI 6,5: Strobl lo ha preso come esempio per far capire alla squadra cosa voglia dire avere mentalità: no sbaglia, il capitano è veramente un... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Finalmente Estra: serie sull’1-1. Zanotti e Anderson piegano Ruvo; Finalmente Sella: vince dopo oltre due mesi. Playout con Roseto, domenica c’è gara uno.