Pistoia al cardiopalma Ruvo stesa al fotofinish La salvezza adesso è lì

Una partita emozionante si è appena conclusa a Pistoia, con Ruvo che ha vinto di misura al termine di una gara combattuta. La squadra ospite ha ottenuto la vittoria con un punteggio di 79 a 78, grazie a un canestro decisivo negli ultimi secondi. I marcatori principali sono stati Stefanini con 20 punti e Anderson con 28. La squadra di casa ha lottato fino alla fine, ma alla fine è stata la formazione ospite a prevalere.

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ESTRA 79 CRIFO WINES RUVO 78 Gallo 5, Stefanini 20, Anderson 28, Dellosto 2, Alajiki 10, Zanotti 9, Magro 5, Flauto, Grieco ne, Gai Pierallini ne, Drovandi ne. All. Strobl RUVO DI PUGLIA Reale 5, Smith 7, Brooks 22, Jerkovic 4, Borra 6, Musso 8, Anumba 22, Miccoli 4, Nikolic, Di Zanni ne, Granieri ne. All. Rajola ARBITRI: Attard, Grappasonno, Coraggio NOTE: Parziali: 15-16; 39-47; 59-65. Tiri da due Pistoia 1333, Ruvo di Puglia 1530. Tiri da tre Pistoia 1334, Ruvo di Puglia 1025. Tiri liberi Pistoia 1419, Ruvo di Puglia 1822. Rimbalzi Pistoia 35, Ruvo di Puglia 36 Fantastici, non c’è altro da dire. Pistoia senza capitan Saccaggi colpito da influenza e con Magro non al meglio, ha sofferto, si è piegata, ma non ha mollato e quando si è trattato di dare la zampata vincente lo ha fatto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pistoia al cardiopalma. Ruvo stesa al fotofinish. La salvezza adesso è lì ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Pistoia si gioca la salvezza. Stasera gara-uno a Ruvo: "Non sono ammessi errori" Leggi anche: Debacle Estra Pistoia a Ruvo: primo tempo da incubo. Corsa salvezza in salita Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’Estra Pistoia mette la freccia in un finale da cardiopalma e si prende Gara3, battuta Ruvo 79-78; BM ON A2 / Il recap dei playoff e dei playout: Rieti sbanca Cividale, Pistoia vince all'ultimo respiro contro Ruvo di Puglia, Cento conquista la salvezza - di Matteo Parma. La Estra Pistoia conquista Gara 3 con Ruvo di Puglia e mette la testa avantiEstra Pistoia chiamata alle armi per portare la serie con Ruvo di Puglia in vantaggio. Dopo gara 2 in cui Pistoia ha dimostrato di poter vincere il confronto, Coach Strobl vuole portare a casa i due p ... pianetabasket.com A2 Playout | Estra Pistoia rialza la testa: Ruvo battuta, serie in paritàLa risposta che serviva è arrivata. Dopo la pesante caduta in Gara?1, l’Estra Pistoia Basket 2000 ha mostrato un volto completamente diverso al PalaColombo di Ruvo di Puglia, ... pianetabasket.com Pistoia, rimonta da brividi: la LumoSquare esplode all’ultimo respiro x.com