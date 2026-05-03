La squadra di Pistoia ha subito una sconfitta pesante a Ruvo di Puglia, con un primo tempo da dimenticare. La partita si è conclusa con un risultato che complica la corsa salvezza, lasciando poche speranze di recupero. Dopo la prima sfida, la situazione sembra ormai difficile da ribaltare, con i giocatori che devono affrontare una strada in salita per rimettersi in carreggiata.

Ruvo di Puglia, 3 maggio 2026 – “L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”. Parole sante quelle di Gino Bartoli, perché per Pistoia dopo gara-uno è veramente tutto sbagliato e tutto da rifare. Per i biancorossi la prima sfida dei playout è stata un disastro, non c’è un solo aspetto da salvare, ma solo da prendere atto che così si va da poche parti. L’Estra ha sbagliato tutto, l’approccio, l’atteggiamento, la fase difensiva e quella offensiva. La partita, di fatto, è durata circa cinque minuti, con Ruvo che ha preso subito il comando portandosi a più 10 (18-8) e da lì in avanti è stata una cavalcata solitaria con vantaggi siderali che hanno toccato quasi i 30 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Debacle Estra Pistoia a Ruvo: primo tempo da incubo. Corsa salvezza in salita

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