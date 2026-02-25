Pnrr Lecce | opere fantasma marciapiedi e piste ciclabili mai

Lecce e il Pnrr: opere fantasma sulla circonvallazione. Il progetto per la circonvallazione di Lecce era ambizioso: trasformare l’area in un modello di mobilità sostenibile, con ampliamenti dei marciapiedi, nuove piste ciclabili e maggiori spazi per i pedoni. Oggi, dopo mesi di lavori finanziati con i fondi del Pnrr, la realtà sembra ben diversa. Le associazioni cittadine lo avevano già denunciato lo scorso anno con un esposto, ma senza ottenere risposta. Ora, un deputato del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, ha portato la questione in Parlamento con un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Secondo il deputato, le difformità riscontrate sono significative: marciapiedi non ampliati, larghezze inferiori agli standard di legge e piste ciclabili completamente assenti. Il progetto iniziale prevedeva l’aumento delle superfici destinate alle persone vulnerabili, l’ampliamento dei marciapiedi entro gli standard di legge e l’incremento delle aree pedonali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

