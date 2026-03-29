Altri 6 chilometri di piste ciclabili Tocca a Ospedale e via Corcianese

Il Comune di Perugia ha annunciato l’avvio di altri sei chilometri di piste ciclabili, che collegheranno l’Ospedale con via Corcianese. Questa operazione fa parte di un intervento più ampio finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), volto a potenziare le infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile nel centro urbano.

Il Comune di Perugia accelera sulla mobilità sostenibile e mette un nuovo tassello nel progetto delle piste ciclo-pedonali finanziate dal Pnrr. Con una recente determinazione dirigenziale, l’amministrazione ha infatti ufficializzato la costituzione del gruppo di lavoro incaricato di seguire le diverse fasi dell’intervento, dalla pianificazione fino alla realizzazione. Si tratta di un progetto strategico per la città, che punta a rendere più facili e sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta, collegando aree chiave come i poli universitari, le stazioni ferroviarie e alcuni importanti quartieri. L’intervento complessivo prevede la realizzazione di circa 10 chilometri di nuovi percorsi, grazie a un finanziamento di oltre 2,6 milioni di euro provenienti dai fondi europei Next Generation Eu. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Altri 6 chilometri di piste ciclabili. Tocca a Ospedale e via Corcianese Articoli correlati Viaggio nel disastro delle nuove piste ciclabili di NapoliAbbiamo percorso le nuove piste ciclabili di Napoli a Fuorigrotta realizzate coi fondi del PNRR. Dal ministro Salvini un milione di euro per nuove piste ciclabili a JesiJesi (Ancona), 21 gennaio 2026- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente assegnato al Comune di Jesi la somma di un milione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Altri 6 chilometri di piste ciclabili... Discussioni sull' argomento Altri 6 chilometri di piste ciclabili. Tocca a Ospedale e via Corcianese; Coppi e Bartali: un buon calice di Laurance nella terra dei vini. Il francese vince a Barolo; Canzo: che vento! Registrata raffica di 129,6 km/h. La compravendita di case tocca il tetto per i prezzi e la scarsità di abitazioni. L'articolo di Abc tratto dalla rassegna di Liturri x.com Roby Facchinetti. . Cari Amici e care amiche, “Invisibili” è un testo che mi tocca nel profondo, perché con una sensibilità rara,Stefano è riuscito a dare voce a una realtà che troppo spesso abbiamo sotto gli occhi e, proprio per questo, finiamo quasi per non ved facebook