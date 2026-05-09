Pisacane dopo il 2-0 | Il risultato non riflette il campo
Dopo la vittoria per 2-0, Pisacane ha commentato che il risultato non rispecchiava quanto visto sul campo. Sono state poste domande sul motivo per cui, nonostante 23 tiri totali, la squadra non sia riuscita a segnare. Inoltre, si è parlato di un giocatore accusato di aver rivolto insulti razzisti a Davis durante la partita. La vicenda ha attirato l'attenzione degli spettatori e delle autorità sportive.
? Domande chiave Come spiegano 23 tiri senza gol una sconfitta per 2-0?. Chi è il giocatore accusato di insulti razzisti verso Davis?. Perché Pisacane ha deciso di difendere pubblicamente Dossena?. Cosa accadrà nello spogliatoio dopo le tensioni extra-campo?.? In Breve La squadra ha totalizzato 23 conclusioni verso la porta senza segnare alcun gol.. Pisacane ha difeso Dossena dopo aver interrogato il giocatore su presunti insulti a Davis.. Programmazione Raiuno include Misteri a Villa Borghese giovedì 7 maggio alle 21:30.. Disponibile su RaiPlay la terza stagione di Nella Mente di Narciso dal 9 aprile.. Dopo ventitré conclusioni dirette verso la porta avversaria senza trovare la rete, la squadra di Fabio Pisacane subisce un netto 2-0 in casa contro l’Udinese in questo sabato 9 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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