Pisacane dopo il 2-0 | Il risultato non riflette il campo

Dopo la vittoria per 2-0, Pisacane ha commentato che il risultato non rispecchiava quanto visto sul campo. Sono state poste domande sul motivo per cui, nonostante 23 tiri totali, la squadra non sia riuscita a segnare. Inoltre, si è parlato di un giocatore accusato di aver rivolto insulti razzisti a Davis durante la partita. La vicenda ha attirato l'attenzione degli spettatori e delle autorità sportive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui