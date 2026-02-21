centrosinistra dove sei la battaglia dentro il pd congela il campo largo e biffoniter riflette

Il dibattito interno al centrosinistra si accende, bloccando le possibilità di creare un campo largo. La discussione nel Pd pratese si concentra sulla futura segreteria, con Christian Di Sanzo al centro delle attenzioni. Si parla di una candidatura che potrebbe portare una ventata di novità nel partito. Intanto, l’assemblea provinciale si prepara a riunirsi, mentre i membri riflettono sulle prossime mosse e sulle alleanze da stringere. La sfida politica si fa più intensa.

C’è chi dice, allentando la tensione, che sarà più scintillante l’assemblea provinciale del Pd pratese della prima serata del Festival di Sanremo perché si sta preparando una segreteria, attorno alla guida del deputato pratese eletto negli Usa Christian Di Sanzo, che farà faville. Certo è che la composizione del puzzle richiede ancora tempo (l’appuntamento è per martedì sera a Grignano) perché tutte le tessere non sono incastrate. L’ultima segreteria era formata da dodici persone nominate dall’uscente Marco Biagioni più cinque di diritto. Più o meno la formazione numerica sarà la stessa (manca la figura del capogruppo consiliare): limature in corso per gli ottimisti, quadratura del cerchio da perfezionare per i realisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

Centrosinistra, Orlando(Pd): Schlein leader naturale alleanza, Salis a disposizione campo largoNell'ultima assemblea del Pd, Schlein ha annunciato l'avvio di un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale.

Il campo largo diventa campo minato anche sulla sicurezza: centrosinistra a pezziLa situazione sulla sicurezza si complica nel campo largo.

