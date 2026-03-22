Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo, l’attaccante ha commentato sui social il suo rientro in campo, sottolineando che non era il risultato sperato ma che essere di nuovo in campo è stato incredibile. Ha anche ringraziato i tifosi per l’accoglienza calorosa e condiviso un messaggio dedicato a loro. La partita si è conclusa con un risultato negativo per la squadra.

Milik sui social dopo Juve Sassuolo ha voluto ringraziare i tifosi per l’accoglienza e festeggiato anche un ritorno in campo dopo tanto tempo. Nonostante il risultato non ha premiato la Juventus, nella serata di ieri c’è stato il ritorno in campo di Milik e Vlahovic. E proprio il polacco sui social ha voluto ringraziare i tifosi per l’accoglienza e il supporto. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO « Non è il risultato che volevamo, ma dopo tutto quello che ci è voluto per tornare qui, è stato incredibile essere di nuovo in campo ieri sera. L’accoglienza dei tifosi ha significato tanto, grazie a tutti per il supporto?? » Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik) . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milik dopo Juve Sassuolo: «Non è il risultato che volevamo, ma è stato incredibile essere di nuovo in campo». Poi il messaggio ai tifosi – FOTO

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